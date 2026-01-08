María Corina diz que transição de governo na Venezuela será 'a mais curta e rápida possível'

A líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, afirmou que, com a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o país entrou em uma nova fase do processo de transição, que deve ser "o mais curto e rápido possível". A declaração foi feita em entrevista ao jornal venezuelano La Patilla, publicada na quarta-feira, 7. María Corina disse que a situação atual é "extremamente instável", porque "o próprio regime está sendo instruído a se desmantelar".

A opositora defendeu que a transição só será viável com a libertação de todos os presos políticos. "Não pode haver transição com presos políticos. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer nas próximas horas", afirmou. "A única coisa que sustentava Maduro e essa estrutura frágil era o medo. Se eliminarmos o terror, nada restará." María Corina também disse que Edmundo González Urrutia ganhou as eleições presidenciais do ano passado com quase 70% dos votos e, por isso, é o presidente eleito da Venezuela e deve ter seu mandato respeitado. Ela evitou falar sobre a posição do governo dos EUA, mas defendeu que a operação realizada pelos americanos no território venezuelano tinha como objetivo salvar vidas. "O direito internacional existe para proteger as pessoas, não aqueles que possuem armas e roubam recursos", disse. A opositora não deu detalhes sobre qual seria o cronograma de transição, mas pediu calma. "Ouvi muitas datas. Vamos com calma, um dia de cada vez", afirmou. Segundo ela, antes de haver eleições livres, é preciso que as liberdades sejam restauradas.