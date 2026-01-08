Mais de um milhão de casas ucranianas sem calefação ou água por ataques russos

Ataques de drones russos na Ucrânia durante a noite deixaram mais de um milhão de casas sem água ou calefação na região central de Dnipropetrovsk, informou um ministro ucraniano nesta quinta-feira(8). Assim como em invernos anteriores, a Rússia intensificou seus ataques à infraestrutura energética ucraniana, o que Kiev e seus aliados descrevem como uma estratégia deliberada contra a população civil.

As infraestruturas nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia (sul) foram atingidas durante a noite por intensos ataques de drones russos, causando apagões, explicou a fornecedora de energia ucraniana Ukrenergo. "As obras de reparação continuam na região de Dnipropetrovsk para restabelecer o fornecimento de água e calefação para mais de um milhão de clientes", escreveu Oleksii Kuleba, vice-primeiro-ministro da Reconstrução, nas redes sociais. A Força Aérea Ucraniana relatou ataques russos com 97 drones. Setenta dispositivos foram interceptados pelo sistema de defesa aérea, mas 27 atingiram diversos locais, acrescentou. A infraestrutura energética crítica em Dnipropetrovsk foi danificada durante o ataque, segundo o governador da região, Vladyslav Gaivanenko. "A situação é difícil", mas o serviço será restabelecido assim que a segurança permitir, afirmou na plataforma Telegram.