Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de um milhão de casas ucranianas sem calefação ou água por ataques russos

Mais de um milhão de casas ucranianas sem calefação ou água por ataques russos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ataques de drones russos na Ucrânia durante a noite deixaram mais de um milhão de casas sem água ou calefação na região central de Dnipropetrovsk, informou um ministro ucraniano nesta quinta-feira(8). 

Assim como em invernos anteriores, a Rússia intensificou seus ataques à infraestrutura energética ucraniana, o que Kiev e seus aliados descrevem como uma estratégia deliberada contra a população civil. 

As infraestruturas nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia (sul) foram atingidas durante a noite por intensos ataques de drones russos, causando apagões, explicou a fornecedora de energia ucraniana Ukrenergo. 

"As obras de reparação continuam na região de Dnipropetrovsk para restabelecer o fornecimento de água e calefação para mais de um milhão de clientes", escreveu Oleksii Kuleba, vice-primeiro-ministro da Reconstrução, nas redes sociais. 

A Força Aérea Ucraniana relatou ataques russos com 97 drones. Setenta dispositivos foram interceptados pelo sistema de defesa aérea, mas 27 atingiram diversos locais, acrescentou. 

A infraestrutura energética crítica em Dnipropetrovsk foi danificada durante o ataque, segundo o governador da região, Vladyslav Gaivanenko. "A situação é difícil", mas o serviço será restabelecido assim que a segurança permitir, afirmou na plataforma Telegram. 

Em Zaporizhzhia, a eletricidade foi restabelecida em "instalações essenciais", mas a maioria dos consumidores ainda não tem acesso, segundo o governador Ivan Fedorov. 

Kiev responde aos ataques à sua rede elétrica bombardeando depósitos de petróleo e refinarias russas. Seu objetivo é interromper as exportações de energia de Moscou e gerar escassez de combustível.

bur-jbr/mmp/erl/avl/meb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar