Mãe e poetisa: quem era a mulher morta pela polícia nos EUA

O assassinato de Renee aconteceu na tarde dessa quarta-feira (7) na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O caso chocou o país e o mundo por conta da violência desmedida usada por agentes federais. Há uma onda de protestos nas ruas de várias cidades do país.

O Conselho da Cidade de Minneapolis divulgou uma nota sobre a morte da escritora e descreveu um pouco sobre quem ela era: “Renee era uma moradora da nossa cidade que estava ajudando seus vizinhos nesta manhã, e sua vida foi tirada pelas mãos do governo federal. Qualquer um que mate alguém em nossa cidade tem que ser preso, investigado e processado nos termos da lei”.

Minneapolis é a mesma cidade onde George Floyd também foi morto pela polícia em 2020.

Compaixão

Donna Ganger, mãe de Renee, conversou com o jornal Minnesota Star Tribune e falou um pouco mais sobre sua filha. “Ela era cheia de compaixão. Ela cuidou de pessoas por toda sua vida. Ela era amorosa e afetuosa. Ela era um ser humano incrível”, disse.