Macron: EUA estão se afastando de seus aliados e se 'libertando de regras internacionais'
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira, 08, que os Estados Unidos estão "gradualmente se afastando de alguns de seus aliados" e "se libertando de regras internacionais que ainda promoviam até recentemente". Em discurso a embaixadores, o líder apontou que "todos os dias, as pessoas se perguntam se a Groenlândia será invadida, se o Canadá corre o risco de se tornar o 51º estado dos EUA ou se Taiwan será ainda mais cercada".
Segundo ele, "este é o momento certo para reinvestir totalmente na Organização das Nações Unidas (ONU)".
"Às vezes não somos os mais fortes, muitas vezes não somos os melhores, mas quando nos comprometemos, cumprimos o que prometemos", disse. Macron rejeitou "o novo colonialismo e o novo imperialismo" tanto quanto o "derrotismo".
"Acreditamos no fortalecimento das parcerias. Nossa segurança e defesa não são responsabilidade exclusiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)".