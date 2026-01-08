Macron: EUA estão se afastando de seus aliados e se 'libertando de regras internacionais'

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira, 08, que os Estados Unidos estão "gradualmente se afastando de alguns de seus aliados" e "se libertando de regras internacionais que ainda promoviam até recentemente". Em discurso a embaixadores, o líder apontou que "todos os dias, as pessoas se perguntam se a Groenlândia será invadida, se o Canadá corre o risco de se tornar o 51º estado dos EUA ou se Taiwan será ainda mais cercada".

Segundo ele, "este é o momento certo para reinvestir totalmente na Organização das Nações Unidas (ONU)".