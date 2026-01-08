Líder separatista do Iêmen fugiu para os Emirados Árabes Unidos, afirma coalizão saudita

O líder separatista iemenita Aidaros al-Zubidi fugiu para os Emirados Árabes Unidos após tentar tomar o controle de grandes áreas do sul do Iêmen nas últimas semanas, informou uma coalizão liderada pela Arábia Saudita nesta quinta-feira (8). Al-Zubidi foi acusado de alta traição e destituído do cargo na presidência do país na quarta-feira, enquanto a coalizão bombardeou sua província natal após ele não comparecer às negociações convocadas em Riade.

Os separatistas iemenitas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, surpreenderam muitos no início de janeiro com o anúncio de uma transição de dois anos rumo à criação de um Estado autônomo no sul do país. Essas aspirações marcaram uma reviravolta neste complexo conflito entre o governo internacionalmente reconhecido e o rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, no país mais pobre da Península Arábica. Riade e Abu Dhabi, vizinhos e aliados tradicionais, embora cada vez mais distantes, opõem-se a esses rebeldes, mas apoiam diferentes facções dentro do governo iemenita. "Informações confiáveis indicam que Aidaros Al-zubidi e outros fugiram no meio da noite", afirmou um comunicado da coalizão liderada pela Arábia Saudita, detalhando uma viagem de barco e avião de Aden para Abu Dhabi, passando por Somalilândia e Somália.