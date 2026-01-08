Irã está pronto para reagir se EUA ou Israel atacarem novamente, diz ministro

As declarações de Araghchi surgem em meio a temores de que Israel, aliado próximo dos EUA, volte a atacar o Irã, como fez durante a guerra de 12 dias lançada contra Teerã em junho. Israel matou diversos altos oficiais militares e cientistas nucleares, e os EUA bombardearam instalações iranianas de enriquecimento nuclear.

O Irã não quer guerra com Israel nem com os Estados Unidos, mas está pronto para reagir caso seja atacado novamente, afirmou nesta quinta-feira (8) o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi. Ele disse a jornalistas que o Irã também está disposto a negociar com os EUA sobre seu programa nuclear, desde que as conversas se baseiem no respeito mútuo, e não em "ditames" de Washington.

"Os EUA e Israel testaram seu ataque contra o Irã, e esse ataque e essa estratégia enfrentaram um fracasso extremo", disse o oficial iraniano. "Se repetirem, enfrentarão os mesmos resultados. Estamos prontos para qualquer escolha. Não desejamos uma guerra, mas estamos preparados para ela", afirmou.

Em fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, restabeleceu uma campanha de "pressão máxima" contra o Irã, com o objetivo de impedir o desenvolvimento de armas nucleares. A campanha incluiu ataques liderados pelos EUA contra três instalações críticas de enriquecimento iranianas em junho. Araghchi disse que Teerã está pronta para "negociações, mas afirmo que elas devem se basear no respeito mútuo e em interesses mútuos".

O Irã vinha enriquecendo urânio a até 60% de pureza, um curto passo técnico abaixo do nível necessário para armas, depois que Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais, em 2018. Teerã sustenta há muito tempo que seu programa atômico é pacífico, embora a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirme que o Irã manteve um programa organizado de armas nucleares até 2003.

No fim de dezembro, Trump alertou o Irã de que os EUA poderiam realizar novos ataques militares caso o país tente reconstituir seu programa nuclear, enquanto mantinha conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Flórida. Fonte: Associated Press.