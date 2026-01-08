Igreja anglicana arquiva denúncia contra sua futura líder

A Igreja anglicana arquivou uma denúncia apresentada contra sua futura líder espiritual, Sarah Mullally, pela forma como ela lidou com uma acusação de agressão, informou a instituição nesta quinta-feira (8). O arcebispo de York, Stephen Cottrell, que exerce interinamente a chefia da Igreja da Inglaterra, "comunicou sua decisão de não tomar nenhuma medida adicional em relação a uma denúncia apresentada em 2020 contra a bispa Sarah Mullally", indicou um porta-voz do prelado.

O denunciante dispõe de duas semanas para recorrer desta decisão. Em dezembro, após informações publicadas na imprensa, a Igreja da Inglaterra confirmou que Sarah Mullally era alvo de uma denúncia apresentada em 2020 por uma pessoa identificada como "N". O denunciante havia acusado um sacerdote da diocese de Londres de agressão, cerca de dez anos antes. Quando "N" apresentou sua denúncia à Igreja da Inglaterra, Sarah Mullally, então bispa de Londres, enviou um e-mail ao sacerdote acusado sobre as acusações, infringindo o código de conduta do clero.

"N" apresentou uma denúncia em 2020, novamente à Igreja da Inglaterra, desta vez contra Sarah Mullally, por sua gestão do caso. Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada para liderar a Igreja da Inglaterra, assumirá, em 28 de janeiro, suas funções como líder da Igreja anglicana, durante uma cerimônia na Catedral de San Pablo, em Londres. A mulher, de 63 anos, será posteriormente entronizada oficialmente na Catedral de Canterbury, em 25 de março.