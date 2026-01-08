Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guterres lamenta anuncio da Casa Branca de retirada dos EUA de diversas entidades da ONU

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, lamentou o anúncio da Casa Branca sobre a decisão dos Estados Unidos de se retirarem de diversas entidades das Nações Unidas. Em comunicado, o porta-voz da autoridade, Stéphane Dujarric, disse que "como temos reiteradamente salientado, as contribuições obrigatórias para o orçamento regular e para o orçamento de manutenção da paz das Nações Unidas, aprovadas pela Assembleia Geral, são uma obrigação legal, nos termos da Carta da ONU, para todos os Estados-Membros, incluindo os Estados Unidos".

"Todas as entidades das Nações Unidas continuarão implementando os seus mandatos, conforme definidos pelos Estados-membros. As Nações Unidas têm a responsabilidade de cumprir as suas promessas para aqueles que dependem de nós. Continuaremos a cumprir os nossos mandatos com determinação", afirmou.

Em consonância com a decisão do governo de Donald Trump de se retirar da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Departamento do Tesouro dos EUA notificou o Fundo Verde para o Clima (GCF) de que os Estados Unidos estão se retirando do Fundo e renunciando ao seu assento no Conselho do GCF.

"Nossa nação não financiará mais organizações radicais como o GCF, cujos objetivos contrariam o fato de que energia acessível e confiável é fundamental para o crescimento econômico e a redução da pobreza", afirmou o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

