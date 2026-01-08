Groenlândia: Kallas, da UE, cita discussão sobre resposta caso ameaça dos EUA se concretize

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta quinta-feira (8) que discutiu com outros representantes europeus qual seria a resposta conjunta caso a ameaça dos EUA em relação à Groenlândia, ilha autônoma que pertence à Dinamarca, se concretize.

"As mensagens que temos recebido a respeito da Groenlândia são extremamente preocupantes", disse a repórteres. "Discutimos entre os europeus se essa é, de fato, uma ameaça e, se for, qual será a nossa resposta", acrescentou.