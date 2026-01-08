Fortes ventos e nevascas colocam vários países europeus em alerta

Uma parte da Europa se prepara, nesta quinta-feira (8), para enfrentar severas condições climáticas, devido à tempestade Goretti no Reino Unido e na França, e à nevasca Elli na Alemanha. Com rajadas de vento anunciadas como "excepcionais", segundo a agência meteorológica britânica (Met Office), a tempestade Goretti, acompanhada de neve, atingirá o Reino Unido a partir do fim desta quinta-feira e chegará à costa francesa.

No Reino Unido, onde fortes nevascas podem afetar o sul e o centro do país - com até 30 centímetros nas terras médias -, o chefe de previsões do Met Office, Neil Armstrong, alertou que a tempestade Goretti apresenta "múltiplos riscos". Os ventos mais fortes deverão atingir o oeste da Cornualha e as Ilhas Sorlingas, onde as rajadas poderão alcançar até 160 km/h. Na França, já afetada por um episódio de neve no começo desta semana, são esperadas rajadas de até 160 km/h no departamento de La Mancha (norte), que está sob o alerta meteorológico de nível mais alto e onde as escolas permanecerão fechadas na sexta-feira (9). Também foram emitidos alertas em cerca de trinta departamentos do noroeste.

A Alemanha se prepara para uma tempestade de neve. Várias cidades do norte do país, entre elas Hamburgo e Bremen, planejam fechar as escolas na sexta-feira devido à passagem da tempestade Elli, que virá acompanhada de fortes ventos desde a noite desta quinta-feira. A tempestade deve atingir todo o país, afetando especialmente o norte e nordeste, onde são esperados até 15 centímetros de neve. As temperaturas mínimas devem cair neste fim de semana até -10 graus e, localmente, até -20 graus, afirmou Andreas Walter, meteorologista do serviço nacional de meteorologia (DWD), à AFP.