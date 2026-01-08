Exército libanês afirma ter concluído a primeira fase do desarmamento do Hezbollah

O exército libanês anunciou nesta quinta-feira(8) que concluiu a primeira fase de seu plano para desarmar o movimento pró-Irã Hezbollah, que opera na região entre a fronteira com Israel e o rio Litani, a cerca de 30 quilômetros ao norte. Em um comunicado, o exército afirma ter alcançado os objetivos da primeira fase do plano, que será posteriormente estendido ao restante do território libanês. Especificou que agora controla a área ao sul do rio Litani, com exceção dos territórios e posições ainda ocupados por Israel perto da fronteira.

Os militares declararam que suas operações continuarão ao sul do rio Litani para concluir a remoção de munições não detonadas e explorar túneis escavados pelo Hezbollah. Além disso, prometeram tomar as medidas necessárias para "impedir definitivamente que os grupos armados reconstruam suas capacidades". O Hezbollah ficou enfraquecido após a guerra com Israel, que terminou com um cessar-fogo em vigor desde novembro de 2014. O movimento pró-Irã, contudo, recusa-se a entregar suas armas no restante do país. Além disso, apesar do cessar-fogo e de seus planos de retirada do território libanês, Israel continua a ocupar cinco posições perto da fronteira.