EUA: Trump volta a ameaçar governo do Irã caso país tente reprimir manifestantes

Quando perguntado sobre os relatos de mortes nos protestos, Trump as relacionou a "problemas de controle de multidões" e "pisoteamentos", e não a ações diretas das forças de segurança iranianas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar tomar medidas contra o Irã caso o país tente reprimir as atuais manifestações contra o regime atual do país, afirmando que, se Teerã assassinar qualquer manifestante, Washington atacará "com muita força" e fará o país "pagar caro".

"Eu mesmo falei hoje à noite com vários manifestantes no local, que estiveram nas ruas, e mais de um deles ficou ferido pelas forças do regime, que vêm agredindo a população e, em alguns casos, usando munição real para atirar contra os protestantes", disse Trump durante participação no programa Hugh Hewitt Show.

Nesta quinta-feira, 08, as manifestações continuaram em cidades em todo o Irã. Até agora, a violência em torno das manifestações deixou pelo menos 39 mortos, enquanto mais de 2.260 pessoas foram detidas, segundo a Human Rights Activists News Agency, com sede nos EUA.

Trump também disse que Cuba está "por um fio" e muito perto de cair devido à sua profunda crise, e garante que a ilha está "com muitos problemas" após a perda do apoio da Venezuela.