EUA: Senado avança para limitar poderes de guerra de Trump após operação militar na Venezuela

O Senado dos EUA aprovou nesta quinta-feira (8) o avanço de uma resolução que busca limitar os poderes de guerra do presidente Donald Trump após a operação militar que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A medida foi interpretada como um sinal de desconforto de parte do Congresso diante da escalada da atuação militar americana na Venezuela e na região.

A resolução avançou por 52 votos a 47, com apoio de democratas e de cinco senadores republicanos, garantindo uma votação subsequente sobre o mérito do texto. A proposta, porém, tem poucas chances de virar lei, já que precisaria ser aprovada também pela Câmara e sancionada pelo próprio Trump - que deve vetar a resolução, segundo a imprensa americana.