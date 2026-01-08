EUA: não vamos permitir que China tenha grande controle sobre a Venezuela, diz secretário

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que Washington não permitirá que a China tenha "grande controle" sobre a Venezuela, mas ponderou que há espaço para equilibrar os papéis das duas principais potências econômicas do mundo no país latino, em entrevista para a Fox Business, nesta quinta-feira (8).

"Acho que provavelmente veremos algum envolvimento de longo prazo da China na Venezuela. Enquanto os EUA forem a força dominante lá, o Estado de Direito prevalecer e os americanos controlarem o fluxo de petróleo, tudo ficará bem", disse.