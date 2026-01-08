EUA: não vamos permitir que China tenha grande controle sobre a Venezuela, diz secretário
O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que Washington não permitirá que a China tenha "grande controle" sobre a Venezuela, mas ponderou que há espaço para equilibrar os papéis das duas principais potências econômicas do mundo no país latino, em entrevista para a Fox Business, nesta quinta-feira (8).
"Acho que provavelmente veremos algum envolvimento de longo prazo da China na Venezuela. Enquanto os EUA forem a força dominante lá, o Estado de Direito prevalecer e os americanos controlarem o fluxo de petróleo, tudo ficará bem", disse.
Diante do cenário, Wright avaliou que é possível manter o comércio entre China e Venezuela, mesmo no contexto onde os EUA são o principal parceiro venezuelano, mas alertou: "Vamos permitir que a Venezuela se torne um estado cliente da China? De jeito nenhum".
O secretário também disse esperar que a empresa petrolífera Chevron expanda rapidamente suas atividades na Venezuela, com a ConocoPhillips e a Exxon Mobil também buscando desempenhar um papel construtivo.
Na madrugada do sábado, 3, militares dos Estados Unidos bombardearam pontos da Venezuela e capturaram Nicolás Maduro, levando o ditador para Nova York.