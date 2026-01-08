Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA interceptam petroleiro com bandeira russa no Atlântico Norte

Navio anteriormente conhecido como Bella 1 estava há mais de duas semanas sendo perseguido pelos EUA e fugiu durante abordagem no Caribe, em dezembro. Rússia critica operação.Forças militares dos Estados Unidos interceptaram nesta quarta-feira (07/01) um navio petroleiro sancionado que fugiu antes de chegar à Venezuela, após rastreá-lo no Atlântico durante quase três semanas de perseguição, disseram autoridades americanas. O Comando Europeu dos EUA anunciou a apreensão do navio de bandeira russa antes nomeado de Bella 1 por "violações das sanções americanas" em uma publicação nas redes sociais. Os EUA vinham perseguindo o petroleiro desde o mês passado, depois que ele tentou escapar de um bloqueio americano a navios sancionados na Venezuela. O Ministério dos Transportes da Rússia afirmou que a apreensão do petroleiro de bandeira russa no Atlântico constitui uma violação do direito marítimo. O ministério acescentou que o navio havia recebido "autorização temporária" para navegar sob bandeira russa em 24 de dezembro e que "o contato com o navio foi perdido" depois que forças navais americanas o abordaram "em mar aberto, além das águas territoriais de qualquer Estado". Segundo o jornal americano The Wall Street Journal e a emissora CBS News, a Rússia chegou a enviar um submarino e outras embarcações militares para escoltar o navio e impedir sua captura, mas sem sucesso. Moscou também havia pedido a Washington o fim da perseguição. Após a abordagem, o controle do navio foi entregue às autoridades oficiais, segundo a agência de notícias Associated Press. O navio foi sancionado pelos EUA em 2024 por supostamente contrabandear carga para uma empresa ligada ao grupo militante libanês Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. O Reuno Unido afirmou que prestou apoio a Washington na operação. "As Forças Armadas do Reino Unido forneceram apoio operacional pré-planejado aos recursos militares dos EUA que interceptaram o Bella 1 na zona entre o Reino Unido, a Islândia e a Groenlândia, após um pedido de assistência dos EUA, afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido. Navio mudou de registro para receber apoio russo A Guarda Costeira dos EUA tentou abordar o navio em dezembro, no Caribe, quando se acreditava que ele estivesse se dirigindo à Venezuela. O navio não conseguiu atracar nem ser carregado com petróleo. O petroleiro, então, mudou repentinamente de rumo para escapar da perseguição e estava nesta quarta-feira entre a Islândia e as Ilhas Britânicas. Durante esse período, o Bella 1 foi renomeado para Marinera e registrado na Rússia, segundo mostram as bases de dados marítimas. Um oficial americano confirmou à AP que a tripulação do navio tinha pintado uma bandeira russa na lateral do casco. A Rússia demonstrou preocupação com as apreensões promovidas pelos EUA de petroleiros que transportam petróleo ilícito como forma de movimentar sua economia e tomou a decisão incomum de permitir que os navios se registrem no país sem inspeção ou outras formalidades, segundo especialistas consultados pelo The Wall Street Journal. O Ministério russo do Exterior declarou que acompanhava com preocupação a situação do petroleiro. A pasta argumentou que "há vários dias, um navio da Guarda Costeira dos EUA vem seguindo o Marinera, embora nosso navio esteja a aproximadamente 4 mil km da costa americana". Mais tarde, a Casa Branca confirmou a apreensão de um segundo navio, no mar do Caribe. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, revelou que as forças americanas também assumiram o controle do petroleiro Sophia. Noem disse em uma postagem nas redes sociais que os dois navios "estavam atracados na Venezuela ou a caminho dela". Segundo ela, as duas embarcações compõem a "frota fantasma" de embarcações sancionadas que transportam petróleo da Rússia, Irã e Venezuela, desafiando as sanções ocidentais, principalmente para clientes na Ásia. EUA planejam vender petróleo retido na Venezuela O incidente com o petroleiro ocorre num momento em que Washington e Moscou negociam uma solução para a guerra na Ucrânia e dias após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. O incidente ameaça complicar as negociações, uma vez que a Rússia ainda não aceitou a proposta de paz encaminhada pelos Estados Unidos e pelo govervo ucraniano. O Comando Sul dos EUA, que supervisiona as atividades militares americanas na América Latina e no Caribe, afirmou nesta terça-feira que "permanece pronto para apoiar os parceiros das agências do governo dos EUA na luta contra embarcações e atores sancionados que transitam por esta região", sem mencionar a suposta presença do submarino russo. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou nesta terça-feira um plano para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo que estavam retidos na Venezuela devido ao bloqueio americano. rc/as/gq (Efe, DPA, AFP, Reuters, AP, OTS)

