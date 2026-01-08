Duas pessoas são feridas por tiros de agentes federais dos EUA em Portland

Duas pessoas foram feridas nesta quinta-feira (8) por disparos de agentes federais na cidade de Portland, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a polícia local. "Duas pessoas foram hospitalizadas após um tiroteio que envolveu agentes federais", informou a Polícia de Portland, um dia após uma americana ser morta por um disparo de um oficial da imigração em Minneapolis.

A polícia dessa cidade do estado de Oregon — que ressaltou que seus agentes não estavam envolvidos no tiroteio — explicou em nota que compareceu ao local após receber chamadas de emergência, no começo da tarde. "Os agentes encontraram um homem e uma mulher com aparentes ferimentos de bala, aplicaram um torniquete e solicitaram a presença de equipes médicas de emergência", diz a nota. "Os pacientes foram levados para o hospital e seu estado de saúde é desconhecido. Os oficiais determinaram que as duas pessoas ficaram feridas no tiroteio que envolveu agentes federais", acrescentou. O escritório local do FBI fez uma publicação nas redes sociais confirmando o tiroteio, mas logo depois a apagou.

"O FBI de Portland investiga um tiroteio que envolve agentes e que ocorreu por volta de 14h15 [19h15 em Brasília]" no qual duas pessoas ficaram feridas, diz a publicação. A emissora local KATU2, afiliada da rede ABC, informou que os feridos fugiram da cena do tiroteio e entraram em um complexo de apartamentos, de onde pediram ajuda. O prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, garantiu que o incidente é "resultado" da presença de agentes federais fortemente armados em sua cidade, como parte das operações ordenadas pelo presidente Donald Trump contra a imigração irregular.