Duas pessoas são feridas por tiros de agentes federais dos EUA em Portland

AFP
Duas pessoas foram feridas nesta quinta-feira (8) por disparos de agentes federais na cidade de Portland, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a polícia local.

"Duas pessoas foram hospitalizadas após um tiroteio que envolveu agentes federais", informou a Polícia de Portland, um dia após uma americana ser morta por um disparo de um oficial da imigração em Minneapolis.

A polícia dessa cidade do estado de Oregon — que ressaltou que seus agentes não estavam envolvidos no tiroteio — explicou em nota que compareceu ao local após receber chamadas de emergência, no começo da tarde.

"Os agentes encontraram um homem e uma mulher com aparentes ferimentos de bala, aplicaram um torniquete e solicitaram a presença de equipes médicas de emergência", diz a nota.

"Os pacientes foram levados para o hospital e seu estado de saúde é desconhecido. Os oficiais determinaram que as duas pessoas ficaram feridas no tiroteio que envolveu agentes federais", acrescentou.

O escritório local do FBI fez uma publicação nas redes sociais confirmando o tiroteio, mas logo depois a apagou.

"O FBI de Portland investiga um tiroteio que envolve agentes e que ocorreu por volta de 14h15 [19h15 em Brasília]" no qual duas pessoas ficaram feridas, diz a publicação.

A emissora local KATU2, afiliada da rede ABC, informou que os feridos fugiram da cena do tiroteio e entraram em um complexo de apartamentos, de onde pediram ajuda.

O prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, garantiu que o incidente é "resultado" da presença de agentes federais fortemente armados em sua cidade, como parte das operações ordenadas pelo presidente Donald Trump contra a imigração irregular.

"Apenas um dia depois da violência horrenda em Minnesota pelas mãos de agentes federais, nossa comunidade em Portland agora enfrenta outro incidente problemático", afirmou, ao se referir à morte de uma mulher de 37 anos em Minneapolis.

"Portland não é um 'campo de treinamento' para agentes militarizados, e a ameaça do governo de usar 'força total' tem consequências mortais", disse. Também pediu ao Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) que encerre "todas as operações" em sua cidade até o fim da investigação.

