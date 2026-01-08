Diosdado Cabello: a mão de ferro no centro do governo venezuelano

Poucos nomes na Venezuela carregam tanto peso como o de Diosdado Cabello. Temido por opositores e venerado por chavistas, é alvo dos Estados Unidos, que oferecem 25 milhões de dólares (R$ 134,7 milhões) por sua captura. Após a queda do presidente deposto, Nicolás Maduro, durante um bombardeio dos Estados Unidos em Caracas, a atenção se voltou ao poderoso dirigente, considerado número dois do chavismo.

Cabello ocupou todo tipo de cargos no Estado: ministro, deputado, constituinte, vice-presidente e até presidente por algumas horas após o golpe contra Hugo Chávez em 2002. Agora ele controla o aparato armado e os serviços de inteligência do Estado à frente do Ministério do Interior, cargo que ocupa desde agosto de 2024, em meio aos protestos após a questionada reeleição de Maduro. Mais de 2.000 pessoas foram presas em operações que consolidaram um medo coletivo que desmobilizou a oposição por completo. - Figura mítica -

São muitas as especulações sobre Cabello, uma espécie de figura mítica. Desde sua rivalidade com outros dirigentes do chavismo como o próprio Maduro ou os irmãos Jorge e a agora presidente, Delcy Rodríguez, até o fato de ter acumulado uma fortuna gigantesca por meio do uso de laranjas para comprar empresas. Cabello costuma brincar com esses rumores, que nega categoricamente.

"Eles sempre compreenderam que sua unidade é absolutamente fundamental para serem fortes", disse David Smilde, um acadêmico americano da Universidade de Tulane, especializado em Venezuela. O capitão reformado é situado no lado mais radical da chamada Revolução Bolivariana, e sua influência envolve cada centímetro da militância. "A verdadeira força de Cabello nas ruas é a de organizar os coletivos", disse o ex-diplomata americano Brian Naranjo, em referência aos grupos armados alinhados ao governo.

- Companheiro de golpe - Cabello nasceu em 15 de abril de 1963 em El Furrial, uma comunidade, na época, majoritariamente rural, no estado oriental de Monagas. Após se formar na Academia Militar da Venezuela, conheceu no Exército Hugo Chávez, que já conspirava no setor castrense.