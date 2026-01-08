Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desemprego caiu ligeiramente na zona do euro em novembro

Desemprego caiu ligeiramente na zona do euro em novembro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O desemprego caiu ligeiramente em novembro na zona do euro, para 6,3% da população ativa, 0,1 ponto percentual a menos do que em outubro. No entanto, a Espanha continua sendo o país com a maior taxa de desemprego (10,4%), anunciou o Eurostat nesta quinta-feira (8). 

A taxa de desemprego no bloco, no entanto, aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 6,2%, o seu nível mais baixo da história, segundo dados do instituto europeu de estatísticas. 

Para a União Europeia como um todo, a taxa de desemprego manteve-se estável em comparação com o mês anterior, em 6%, e aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 5,8%. 

O Eurostat estima que 13,2 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em novembro, 10,9 milhões delas na zona do euro. 

Dentro da UE, a taxa mais baixa foi registrada em Malta (3,1%) e a mais alta na Espanha (10,4%). 

Na França, a taxa de desemprego foi de 7,7%, segundo o Eurostat, superior à da Alemanha (3,8%) e da Itália (5,7%). 

A taxa de desemprego entre os jovens (com menos de 25 anos) caiu ligeiramente na UE para 15,1% (-0,1 ponto percentual) e na zona do euro para 14,6% (-0,2 ponto percentual), informou o instituto.

fpo/ob/erl/meb/jc/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar