Desemprego caiu ligeiramente na zona do euro em novembro

O desemprego caiu ligeiramente em novembro na zona do euro, para 6,3% da população ativa, 0,1 ponto percentual a menos do que em outubro. No entanto, a Espanha continua sendo o país com a maior taxa de desemprego (10,4%), anunciou o Eurostat nesta quinta-feira (8). A taxa de desemprego no bloco, no entanto, aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 6,2%, o seu nível mais baixo da história, segundo dados do instituto europeu de estatísticas.

Para a União Europeia como um todo, a taxa de desemprego manteve-se estável em comparação com o mês anterior, em 6%, e aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 5,8%. O Eurostat estima que 13,2 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em novembro, 10,9 milhões delas na zona do euro. Dentro da UE, a taxa mais baixa foi registrada em Malta (3,1%) e a mais alta na Espanha (10,4%). Na França, a taxa de desemprego foi de 7,7%, segundo o Eurostat, superior à da Alemanha (3,8%) e da Itália (5,7%).