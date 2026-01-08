Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Déficit comercial dos EUA em outubro foi o menor em 15 anos

O déficit comercial dos Estados Unidos continuou diminuindo em outubro e atingiu seu nível mais baixo desde junho de 2009, devido a uma combinação de maiores exportações e menores importações, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Departamento do Comércio. 

Em outubro, o déficit comercial de bens e serviços caiu para 29,4 bilhões de dólares (158 bilhões de reais, na cotação da época), ficando abaixo de 30 bilhões de dólares (161 bilhões de reais) pela primeira vez em mais de 15 anos — uma redução de 39% em relação ao mês anterior, que já havia apresentado um declínio significativo.

