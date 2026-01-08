Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crise na Venezuela não terá impacto direto no Brasil, muito menos no petróleo, diz Rui Costa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 8, que a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, e a captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, não deve ter um impacto direto no Brasil. Costa também negou que a ação americana interfira no mercado petrolífero brasileiro.

"Eu não acho que haverá um impacto direto no Brasil, muito menos na questão do petróleo. O que fica claro, acho que para o mundo inteiro, é a necessidade de reafirmar a soberania dos países. O direito de cada povo, de cada nação, de definir seus próprios destinos. E, mais do que nunca, é preciso reafirmar esse direito", disse o chefe da Casa Civil, após o evento que lembrou os três anos dos atos golpistas de 8 de Janeiro, no Palácio do Planalto.

Na madrugada do sábado, 3, militares dos Estados Unidos bombardearam pontos da Venezuela e capturaram Maduro, levando o ditador para Nova York. Ele é acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. O ditador nega as acusações e diz que foi sequestrado pelo governo americano.

