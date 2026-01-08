Crise na Venezuela não terá impacto direto no Brasil, muito menos no petróleo, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 8, que a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, e a captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, não deve ter um impacto direto no Brasil. Costa também negou que a ação americana interfira no mercado petrolífero brasileiro.

"Eu não acho que haverá um impacto direto no Brasil, muito menos na questão do petróleo. O que fica claro, acho que para o mundo inteiro, é a necessidade de reafirmar a soberania dos países. O direito de cada povo, de cada nação, de definir seus próprios destinos. E, mais do que nunca, é preciso reafirmar esse direito", disse o chefe da Casa Civil, após o evento que lembrou os três anos dos atos golpistas de 8 de Janeiro, no Palácio do Planalto.