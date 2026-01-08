Colômbia afirma que presidente interina da Venezuela visitará Petro em Bogotá

A Colômbia anunciou, nesta quinta-feira (8), que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá para se reunir com o presidente Gustavo Petro, após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Sem especificar uma data, a Presidência colombiana afirmou em um comunicado à imprensa que Petro receberá sua homóloga no palácio presidencial "a fim de contribuir para uma solução para a crise política na Venezuela".