CNN: Maduro e esposa bateram com a cabeça ao tentar fugir

Membros do governo Trump relataram a congressistas que mandatário capturado e sua esposa se feriram durante tentativa de fugir de militares americanos, informa emissora.O mandatário capturado da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua mulher, Cilia Flores, bateram a cabeça quando tentavam fugir dos militares americanos da Força Delta que os capturaram no sábado passado (03/01), noticiou nesta quarta-feira a emissora americana CNN. Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque à Venezuela no qual capturaram Maduro, de 63 anos, e Flores, de 69 anos, que foram levados para Nova York. O secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, a procuradora-geral Pam Bondi e o diretor da CIA, John Ratcliffe, reuniram-se com legisladores por mais de duas horas, na noite desta segunda-feira, para informá-los sobre a captura do casal, relatou a CNN. "Ferimentos significativos" Segundo os relatos dos membros do governo, Maduro e Flores correram e tentaram esconder-se atrás de uma pesada porta de aço dentro da residência onde se encontravam, em Caracas, mas a porta era baixa e eles bateram a cabeça. Os militares dos Estados Unidos envolvidos na captura teriam prestado os primeiros socorros no lado de fora do complexo presidencial. Depois da operação, Maduro e a mulher foram transportados para Nova York e apresentados a um tribunal nesta segunda-feira. Na audiência, o advogado de Flores, Mark Donnelly, disse que ela sofreu "ferimentos significativos" durante sua captura e precisa de um raio-X e avaliação médica, pois pode ter uma fratura ou hematomas graves nas costelas. Ela compareceu ao tribunal com curativos na testa, na têmpora e na pálpebra. O advogado de Maduro, Barry Pollack, disse ao juiz que Maduro tem "problemas de saúde e médicos que exigirão atenção" enquanto estiver detido. Ele não especificou quais são esses problemas. O juiz disse a ambos os advogados para trabalharem com os promotores para garantir que Flores e Maduro recebam os cuidados adequados. Militares foram feridos Flores cambaleou e baixou a cabeça em alguns momentos durante a audiência, e Maduro teve dificuldade em sentar-se e ficar de pé, de acordo com os repórteres presentes. Os esboços realizados pelos ilustradores presentes no tribunal e que registraram a audiência mostraram Flores com curativos na cabeça. As autoridades governamentais que falaram com os congressistas descreveram o ferimento na cabeça de Flores como ligeiro, disseram fontes não identificadas à CNN. Alguns membros da Força Delta também ficaram feridos durante a operação em Caracas, durante um tiroteio com uma força de reação rápida cubana posicionada perto do complexo presidencial venezuelano. Os soldados americanos foram atingidos por balas e estilhaços e devem se recuperar completamente, reiteraram as autoridades. as (Lusa, AP, OTS)