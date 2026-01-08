China confirma extradição do Camboja de magnata acusado de crimes cibernéticos

O magnata chinês Chen Zhi, supostamente à frente de uma rede de golpes on-line, foi extraditado para a China a partir do Camboja, confirmou Pequim nesta quinta-feira (8), depois de os Estados Unidos o denunciarem por uma suposta fraude bilionária. Mais cedo, o Camboja informou que o banco fundado por Chen, o Prince Bank, foi colocado em liquidação.

A instituição é uma subsidiária do Prince Holding Group, o conglomerado de Chen e um dos maiores do Camboja, que, segundo Washington, serviu como fachada para "uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia". As autoridades americanas já haviam denunciado o empresário de origem chinesa em outubro, ao acusá-lo de comandar suas operações criminosas em campos de trabalhos forçados no Camboja, em uma decisão que também atingiu duramente a indústria tabagista latino-americana. O grupo Prince, de Zhi, é o maior acionista da Allied Cigar Corporation, matriz da empresa espanhola Tabacalera, que por sua vez controla as gigantes Tabacalera de García, da República Dominicana, e a cubana Habanos, na qual a estatal Cubatabaco detém participação igualitária. As autoridades cambojanas anunciaram na noite de quarta-feira a detenção e a extradição de Chen Zhi para a China. A extradição foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério da Segurança Pública da China.

Após anunciar a liquidação do Prince Bank Plc., "em conformidade com as leis do Reino do Camboja", o Banco Central do país indicou que seus clientes podem "retirar seu dinheiro normalmente". O grupo Prince é um dos conglomerados mais importantes do Camboja. Ele atua desde 2015 em mais de 30 países nos setores imobiliário, de serviços financeiros e de consumo.