Chelsea e Manchester United estreiam novos técnicos na 3ª fase da FA Cup

Após a rodada de fim de ano da Premier League, as atenções se voltam agora para a Copa da Inglaterra, com a terceira fase marcando as estreias de Liam Rosenior e Darren Fletcher no comando de Chelsea e Manchester United, respectivamente. Os maus resultados nesta temporada levaram a essas mudanças em dois dos clubes mais importantes do futebol inglês.

O relativamente desconhecido Rosenior, ex-técnico do francês Strasbourg, fará sua estreia como treinador do Chelsea no sábado, contra o Charlton Athletic, clube vizinho do bairro de Greenwich, em Londres, que atualmente disputa a Championship (segunda divisão). Fletcher terá uma tarefa mais difícil, pelo menos no papel, no domingo, quando o Manchester United, que demitiu o técnico português Rúben Amorim esta semana, receberá o Brighton em Old Trafford. Esta fase da competição parece particularmente desafiadora para o Tottenham, que atravessa uma crise de resultados, ao enfrentar o Aston Villa, comandado pelo espanhol Unai Emery, que atualmente ocupa a terceira posição na Premier League. - Thomas Frank na corda bamba -

Uma eliminação do Tottenham pode levar à próxima demissão de um técnico na liga inglesa, neste caso a do dinamarquês Thomas Frank, cuja equipe sofreu seis derrotas nos últimos doze jogos do campeonato, além de quatro empates e apenas duas vitórias. Os outros confrontos entre equipes da Premier League serão Everton-Sunderland e Newcastle-Bournemouth. O líder da Premier League, Arsenal, viajará para enfrentar o Portsmouth (da segunda divisão) no domingo, enquanto o segundo colocado, Manchester City, vai receber o Exeter, da terceira divisão, no sábado, assim como o Liverpool, que jogará contra o Barnsley na segunda-feira.

--- Programação da 3ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup) com times da Premier League: - Sexta-feira: (16h30) Wrexham - Nottingham

- Sábado: (9h15) Everton - Sunderland Wolverhampton - Shrewsbury Town