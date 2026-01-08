Câmara dos Representantes dos EUA reativa bancada sobre a Argentina

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos reativou um 'caucus congressista' (bancada) encarregado de revitalizar as relações com a Argentina, a pedido de um legislador republicano e outro democrata, declarou à AFP uma fonte do órgão legislativo nesta quinta-feira (8). "O comitê administrativo aprovou nosso registro oficialmente", disse à AFP Gabe Gary, conselheiro do representante republicano Michael Rulli, do estado de Ohio.

Rulli e o democrata Darren Soto (Flórida) são os promotores desta "plataforma bipartidária dedicada a fortalecer as relações entre os Estados Unidos e a Argentina mediante sessões de informação, atos e debates", detalhou o assistente de Rulli por e-mail. Nos Estados Unidos, um 'caucus congressista' é um grupo formal de legisladores interessados em um tema comum, sem distinção de partidos. O caucus Argentina-Estados Unidos operou de 2017, durante o primeiro mandato de Donald Trump, até 2023, quando foi dissolvido. Este relançamento coincide com a estreita aliança diplomática e econômica entre Trump e o presidente argentino, Javier Milei.

Em outubro, os Estados Unidos ajudaram decisivamente a Argentina com uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 107 bilhões, na cotação da época) para estabilizar o peso, submetido a uma grande pressão nos mercados. Essa ajuda e o apoio político de Trump e dos altos funcionários de seu governo a Milei, contribuíram para relançar o projeto ultraliberal argentino, que conseguiu uma importante vitória legislativa semanas depois. Os Estados Unidos assinalaram, paralelamente, que queriam estabelecer negociações para comprar carne bovina e ajudar a baixar os preços no mercado doméstico, o que suscitou protestos de associações pecuaristas.