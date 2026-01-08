Bardot foi enterrada com camiseta e broche de foca, seu animal emblemático

A intérprete, que morreu em 28 de dezembro aos 91 anos devido a um câncer, foi sepultada na quarta-feira vestida com uma "camisa preta com uma foca desenhada em strass" e com um broche que representa o mesmo animal, detalhou a Fundação Brigitte Bardot, que afirmou que foi seu esposo, Bernard d’Ormale, quem colocou o broche.

A lendária atriz francesa Brigitte Bardot foi sepultada com uma camiseta e um broche que representam uma foca, animal emblemático que marcou sua luta pela defesa dos animais, indicou, nesta quinta-feira (8), sua fundação à AFP.

Este animal também figurava na imagem escolhida para o obituário, onde se vê Bardot abraçando um filhote de foca sobre o gelo. Esta conhecida foto foi tirada em 1977 durante uma campanha de sensibilização da opinião pública sobre a caça de filhotes de foca.

"Brigitte Bardot sentia uma profunda aversão diante do sofrimento animal e da destruição da natureza", escreveu, nesta quinta-feira, a fundação na rede social X, acrescentando que "o que a guiava, acima de tudo, não eram as honras, mas sim a sua luta pelos animais".

A atriz descansa, agora, no cemitério marinho de Saint-Tropez, a glamourosa localidade do sul da França, cuja ela mesma contribuiu para projeção internacional, perto da vila onde viveu e morreu.

