Bannon deseja vitória de Le Pen na França para 'acabar com União Europeia'

AFP
O ex-conselheiro de Donald Trump Steve Bannon expressou, nesta quinta-feira (8), seu desejo de que a líder da extrema direita Marine Le Pen vença as próximas eleições presidenciais na França para "acabar com a União Europeia".

Bannon, um influente porta-voz da extrema direita nos Estados Unidos, espera que Le Pen seja autorizada pelo sistema judicial francês a se candidatar nas eleições presidenciais previstas para 2027.

Declarada inelegível em primeira instância, a política francesa arrisca sua candidatura em um julgamento de apelação no dia 13 de janeiro sobre a legalidade ou não do financiamento dos assistentes parlamentares da Frente Nacional (antigo nome de seu partido, renomeado Reagrupamento Nacional). 

"Há três coisas que destruirão a União Europeia", disse Bannon. "Primeiro, o Brexit (...) Segundo, a eleição de Donald Trump e suas políticas nacionais populistas. Por fim, o terceiro elemento que acabará com a UE será a eleição de Marine Le Pen", afirmou durante uma entrevista realizada na terça-feira em Tucson, nos EUA, que deve ser divulgada nesta quinta-feira na televisão francesa.

O ex-assessor presidencial americano minimizou a figura do herdeiro político de Le Pen e de seu partido, o jovem Jordan Bardella. 

"Eu o considero um garoto. É um peso-pena, incapaz de tirar a França da crise (...) Por isso digo que é um garoto", afirmou.

