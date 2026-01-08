Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques israelenses em Gaza deixam sete mortos, diz Defesa Civil

Ataques israelenses em Gaza deixam sete mortos, diz Defesa Civil

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sete pessoas, entre elas quatro crianças, morreram nesta quinta-feira (8) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil, apesar do cessar-fogo que freou em grande medida os combates.

Quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um drone atingiu uma tenda que abrigava deslocados no sul de Gaza, disse à AFP o porta-voz da agência, Mahmud Basal.

No norte da Faixa, uma menina de 11 anos morreu perto do campo de refugiados de Jabaliya e outra pessoa morreu em um ataque contra uma escola, segundo a mesma fonte palestina.

A agência acrescentou que um drone matou um homem perto de Khan Yunis, no sul.

Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando os relatos e também indicou que alguém lançou um projétil "da área da cidade de Gaza em direção ao Estado de Israel", mas que ele caiu dentro da Faixa.

"Pouco depois, as forças [militares] atacaram com precisão o ponto de lançamento", disseram as Forças Armadas.

A frágil trégua em Gaza, em vigor desde 10 de outubro, interrompeu em grande medida os combates entre as forças israelenses e o Hamas, mas ambas as partes denunciaram violações frequentes do cessar-fogo.

O Exército israelense afirma que milicianos mataram três de seus soldados no mesmo período.

Por sua vez, as forças israelenses mataram ao menos 425 palestinos em Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. 

De acordo com a mesma pasta, mais de 70 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza durante o conflito, que começou há mais de dois anos.

str-acc/glp/amj/rnr/jvb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar