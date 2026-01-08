Ataques israelenses em Gaza deixam sete mortos, diz Defesa Civil

Sete pessoas, entre elas quatro crianças, morreram nesta quinta-feira (8) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil, apesar do cessar-fogo que freou em grande medida os combates. Quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um drone atingiu uma tenda que abrigava deslocados no sul de Gaza, disse à AFP o porta-voz da agência, Mahmud Basal.

No norte da Faixa, uma menina de 11 anos morreu perto do campo de refugiados de Jabaliya e outra pessoa morreu em um ataque contra uma escola, segundo a mesma fonte palestina. A agência acrescentou que um drone matou um homem perto de Khan Yunis, no sul. Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando os relatos e também indicou que alguém lançou um projétil "da área da cidade de Gaza em direção ao Estado de Israel", mas que ele caiu dentro da Faixa. "Pouco depois, as forças [militares] atacaram com precisão o ponto de lançamento", disseram as Forças Armadas.

A frágil trégua em Gaza, em vigor desde 10 de outubro, interrompeu em grande medida os combates entre as forças israelenses e o Hamas, mas ambas as partes denunciaram violações frequentes do cessar-fogo. O Exército israelense afirma que milicianos mataram três de seus soldados no mesmo período. Por sua vez, as forças israelenses mataram ao menos 425 palestinos em Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.