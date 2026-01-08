Arsenal empata com Liverpool em casa (0-0) e mantém vantagem de 6 pontos na liderança do Inglês

A tão aguardada partida entre o líder do campeonato inglês, Arsenal, que se mostrou irreconhecível em campo, e o atual campeão, Liverpool, não correspondeu às expectativas nesta quinta-feira (8), em Londres, onde os 'Reds' conseguiram apenas garantir um ponto com um empate em 0 a 0. As posições no topo da Premier League permaneceram inalteradas nesta 21ª rodada, na qual todas as quatro primeiras equipes empataram.

O Arsenal continua na liderança com 49 pontos, seis a mais que seus perseguidores mais próximos, Manchester City e Aston Villa (43 pontos), que empataram na quarta-feira com Brighton (1 a 1) e Crystal Palace (0 a 0), respectivamente. O Liverpool, quarto colocado com 35 pontos, permanece oito pontos atrás dos três primeiros e sob a ameaça de ser ultrapassado pelo Brentford, quinto colocado com 33 pontos, que venceu o Sunderland na quarta-feira e protagonizou uma ascensão espetacular na tabela. Ainda assim, os 'Reds' voltam do Emirates Stadium com sua confiança reforçada, já que poucas vezes nesta temporada conseguiram frustrar o Arsenal de forma tão eficaz. A equipe de Arne Slot começou com uma abordagem tática defensiva, cautelosa e frustrante, antes de elevar seu nível e ritmo no segundo tempo contra um time do Arsenal cujo poder de ataque se mostrou limitado.

- Pênaltis negados - A partida em Londres começou sob forte chuva e um vento gelado, com a equipe da casa dominando claramente diante de um Liverpool bem organizado que mal conseguia criar oportunidades de ataque. A ausência do francês Hugo Ekitiké, assim como de seu companheiro de equipe Alexander Isak, também lesionado, não explica totalmente a letargia do Arsenal, que parecia mais focado em defender do que em atacar.

Apesar de alguns lampejos de Bukayo Saka e seus companheiros, o Liverpool teve a melhor chance do primeiro tempo em um contra-ataque. O lateral-direito Conor Bradley avançou pela ponta e seu passe para Jeremy Frimpong foi interceptado. Mas, após uma confusão entre William Saliba e David Raya, ele recuperou a bola e acertou o travessão (27'). O primeiro tempo foi monótono na noite fria na capital inglesa. A segunda etapa teve mais intensidade, principalmente porque o Liverpool finalmente acelerou o ritmo, mas ainda assim com altos e baixos. Houve lances duvidosos com pedidos de pênalti de ambos os lados: um para o Liverpool, quando o alemão Florian Wirtz foi derrubado por Leandro Trossard (48'), e outro para o Arsenal, quando Frimpong empurrou Gabriel Martinelli por trás (68'). Nenhum dos dois foi marcado.

O meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai, que marcou o único gol da partida contra o Arsenal em 31 de agosto, no início da temporada, não conseguiu repetir a cobrança de falta magistral que havia levado Anfield ao delírio. Sua primeira tentativa passou longe do gol (62'), e a segunda foi mais perigosa (82'). As primeiras chances reais do Arsenal no segundo tempo só vieram nos acréscimos, com protagonistas brasileiros: uma cabeçada de Gabriel Jesus e um chute de Martinelli, ambos defendidos por Alisson (90'+1). Gabriel Magalhães também teve uma oportunidade em uma cobrança de escanteio, mas sem sucesso (90'+7). --- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: