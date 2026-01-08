Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arábia Saudita alega que Emirados Árabes Unidos contrabandearam líder separatista do Iêmen

Arábia Saudita alega que Emirados Árabes Unidos contrabandearam líder separatista do Iêmen

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Arábia Saudita alegou nesta quinta-feira (8) que os Emirados Árabes Unidos (EAU) contrabandearam um líder separatista no Iêmen, procurado por traição, para fora do país e o levaram para Abu Dabi. Os emiradenses não reagiram imediatamente à alegação, aumentando ainda mais as tensões entre as nações vizinhas na Península Arábica.

Um comunicado militar saudita afirmou que o líder do Conselho de Transição do Sul (STC), Aidarous al-Zubaidi, fugiu do Iêmen de barco para a Somália e, em seguida, autoridades dos EAU o levaram para a capital. Os Emirados Árabes Unidos têm sido o principal apoiador do conselho.

O comunicado saudita do Major General Turki al-Malki incluiu a nomeação de um major-general nos Emirados Árabes Unidos como estando envolvido na suposta fuga de al-Zubaidi, além de identificar seu nome de guerra - algo altamente incomum no mundo geralmente fechado das relações árabes do Golfo. Também sugeriu que uma aeronave Ilyushin Il-76 usada na operação havia sido utilizada em "zonas de conflito" como Etiópia, Líbia e Somália - rotas pelas quais o exército dos Emirados foi acusado de canalizar armas no passado.

Os Emirados Árabes Unidos negaram enviar armas para essas áreas. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press.

O embaixador saudita no Iêmen, Mohammed al-Jaber, disse no X na manhã de quinta-feira que se encontrou com a delegação do STC que desembarcou em Riad um dia antes. Eles discutiram as ações recentes de al-Zubaidi, que ele disse "prejudicaram a causa do sul e não a serviram". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar