Anisimova é eliminada nas oitavas em Brisbane, Sabalenka e Rybakina avançam

A americana Amanda Anisimova, número 3 do mundo, foi derrotada nesta quinta-feira (8) nas oitavas de final do WTA 500 de Brisbane, enquanto a número 1 Aryna Sabalenka e Elena Rybakina (5ª do ranking) avançaram para as quartas de final. Anisimova, vice-campeã de Wimbledon e do US Open em 2025, foi superada por 6-4 e 6-3 pela ucraniana Marta Kostyuk (26ª), que agora vai enfrentar a russa Mirra Andreeva (9ª) nas quartas de final, na sexta-feira.

Andreeva derrotou a tcheca Linda Noskova (12ª) por 5-7, 6-4 e 7-5 na última partida do dia. Depois de derrotar facilmente a espanhola Cristina Bucsa em 48 minutos (6-0 e 6-1) em sua estreia, a bielorrussa Aryna Sabalenka enfrentou um pouco mais de resistência nesta quinta-feira diante da experiente romena Sorana Cirstea (36 anos e número 41 do mundo), mas ainda assim a superou em 70 minutos com uma vitória convincente por 6-3 e 6-3. Nas quartas de final, a bielorrussa enfrentará a americana Madison Keys (7ª), a mesma jogadora que a derrotou na final do Aberto da Austrália no ano passado e que venceu a russa Diana Shnaider (11ª) em Brisbane nesta quinta-feira, após uma batalha extenuante de três sets, com parciais de 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4). Também nesta quinta, Sabalenka, que busca seu terceiro título em Melbourne (o Aberto da Austrália será disputado de 18 de janeiro a 1º de fevereiro), afirmou que ainda não atingiu o auge de seu desempenho.

"Obviamente, eu preferiria vencer todas as minhas partidas por 6-0 e 6-0, como provavelmente todos os outros, mas, no fim das contas, você só melhora quando sua adversária te pressiona e você precisa lidar com situações de pressão", comentou. Nesse contexto, ela está, portanto, satisfeita por começar sua preparação para o primeiro torneio de Grand Slam do ano com uma competição que já conta com sete das dez melhores jogadoras do mundo: "Isso me prepara mentalmente para a luta", explicou. A campeã de Wimbledon de 2022, Elena Rybakina, que venceu o torneio de Riade em novembro, dominou a espanhola Paula Badosa (25ª) com uma vitória por 6-3 e 6-2.

Com exceção de uma desistência de última hora no torneio WTA 500 em Ningbo, no final de outubro, a tenista cazaque está invicta no circuito WTA há três meses e registrou sua décima terceira vitória consecutiva nesta quinta-feira. Rybakina, no entanto, não se mostrou totalmente satisfeita. "Ainda tenho muito o que melhorar para a minha próxima partida", comentou ela. Sua próxima adversária será a tcheca Karolina Muchova (20ª), antes de um possível confronto contra Sabalenka nas semifinais.