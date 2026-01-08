Ainda sem condições físicas, Zheng Qinwen desiste do Aberto da Austrália

A tenista chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica de 2024 em Paris e vice do Aberto da Austrália no mesmo ano, ficará de fora do primeiro Grand Slam da temporada (de 18 de janeiro a 1º de fevereiro) por não se sentir em condições físicas adequadas para competir.

"Após cuidadosa avaliação com minha equipe e seguindo recomendações médicas, terei que me retirar do Aberto da Austrália de 2026", escreveu a tenista em sua conta no Instagram.