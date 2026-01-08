Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ainda sem condições físicas, Zheng Qinwen desiste do Aberto da Austrália

Autor AFP
Tipo Notícia

A tenista chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica de 2024 em Paris e vice do Aberto da Austrália no mesmo ano, ficará de fora do primeiro Grand Slam da temporada (de 18 de janeiro a 1º de fevereiro) por não se sentir em condições físicas adequadas para competir.

"Após cuidadosa avaliação com minha equipe e seguindo recomendações médicas, terei que me retirar do Aberto da Austrália de 2026", escreveu a tenista em sua conta no Instagram. 

Zheng passou por uma cirurgia no cotovelo direito em julho do ano passado, após a derrota na primeira rodada de Wimbledon, e retornou às quadras no final de setembro, no torneio WTA 1000 de Pequim, mas teve que abandonar a competição na terceira fase, admitindo que havia apressado seu retorno.

"Embora o processo de recuperação esteja progredindo bem e a pré-temporada tenha corrido sem problemas, nós, tenistas, precisamos estar em plena forma para jogar em um Grand Slam. No momento, minha condição não é a ideal", explicou a chinesa, que já foi número 4 do mundo e caiu para a 24ª posição após a cirurgia.

