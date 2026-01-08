Agricultores entram com tratores em Paris para protestar contra acordo UE-Mercosul

Agricultores franceses entraram em Paris a bordo de tratores para protestar, nesta quinta-feira (8), contra a iminente assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, apesar das advertências do governo, que classificou a ação como "ilegal". O Conselho da União Europeia poderá adotar o acordo comercial, negociado desde 1999 com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, na sexta-feira, apesar da oposição da França. Isso permitiria que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o assine na segunda-feira.

Este tratado criaria a maior zona de livre comércio do mundo, mas o setor agrícola europeu teme o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul. "Não podemos mais pensar que nossos jovens vão se estabelecer [nas fazendas], porque não será mais viável", disse Pascal, um pecuarista do centro da França, referindo-se aos padrões de produção do Mercosul, considerados menos restritivos e mais competitivos. Pascal, que não quis fornecer seu sobrenome, participou de uma das filas de agricultores que entraram em Paris de madrugada a bordo de seus tratores para protestar em frente a monumentos emblemáticos como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. "Queremos nos reunir hoje com a presidente da Assembleia Nacional (câmara baixa) e o presidente do Senado", disse à AFP Bertrand Venteau, presidente da Coordenação Rural, o segundo maior sindicato agrícola, conhecido por sua postura intransigente.

"Não estamos aqui para causar problemas", disse Damien Cornier, um agricultor de 49 anos do noroeste da França. "Só queremos trabalhar e ganhar a vida com a nossa profissão", acrescentou o produtor de beterraba-sacarina. Na noite de quarta-feira, as autoridades proibiram a circulação de tratores em diversas áreas sensíveis da capital, em particular nas sedes da presidência, no prédio do Parlamento, no Ministério da Agricultura e no mercado de abastecimento de Rungis, entre outros. "Bloquear parcialmente a [rodovia] A13, como está acontecendo esta manhã, ou tentar chegar à Assembleia Nacional com todo o simbolismo que isso acarreta, continua sendo ilegal. O ministro do Interior não permitirá", afirmou a porta-voz do governo, Maud Bregeon.

O Ministério do Interior informou à AFP que cerca de 100 tratores estão em Paris, "mas a maioria está bloqueada nos portões da capital". Segundo uma fonte próxima à situação, vários tratores foram bloqueados na região de Paris e levados para um depósito. No entanto, esses não são os únicos protestos desse setor simbólico na França. Agricultores, principalmente os da Coordenação Rural, estão bloqueando estradas no sudoeste e leste do país, assim como depósitos de combustível.

- Reivindicações - Os agricultores têm realizado protestos desde o inverno europeu de 2024, aproveitando a redução do trabalho no campo durante esta estação fria, para exigir o alívio das normas de produção e simplificações administrativas. Este ano, essas reivindicações são agravadas pela forma como o governo tem lidado com a dermatose nodular bovina, uma doença animal. O governo exige o abate de todo o rebanho quando um caso positivo é confirmado e se opõe a um programa nacional de vacinação.