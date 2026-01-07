Warner Bros rejeita oferta melhorada da Paramount e confirma preferência por Netflix

O conselho de administração da gigante do entretenimento e de notícias Warner Bros Discovery (WBD) rejeitou por unanimidade a oferta melhorada de sua concorrente Paramount e reafirmou sua preferência pela proposta da Netflix, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (7).

O conselho "determinou por unanimidade que a oferta pública de aquisição da Paramount Skydance (...) não atende aos interesses da WBD e seus acionistas", afirmou a empresa, considerando que a proposta continua sendo inferior ao acordo de fusão previsto com a Netflix "em vários pontos-chave".