Von der Leyen diz que princípios da UE se aplicam não só ao bloco, mas igualmente à Groenlândia

Autor Agência Estado
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira, 7, que os princípios da União Europeia (UE) se aplicam não só ao bloco, mas igualmente à Groenlândia.

"Essa cooperação é mais forte do que o confronto. Essa lei é mais forte que a força", escreveu ela em postagem na rede X.

Segundo ela, a união do bloco não é perfeita, mas é uma promessa.

Os comentários acontecem após diversas ameaças do governo Donald Trump de comprar ou tomar a ilha da Groenlândia, pertencente da Dinamarca, pela força.

