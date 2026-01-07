Von der Leyen diz que princípios da UE se aplicam não só ao bloco, mas igualmente à Groenlândia
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira, 7, que os princípios da União Europeia (UE) se aplicam não só ao bloco, mas igualmente à Groenlândia.
"Essa cooperação é mais forte do que o confronto. Essa lei é mais forte que a força", escreveu ela em postagem na rede X.
Segundo ela, a união do bloco não é perfeita, mas é uma promessa.
Os comentários acontecem após diversas ameaças do governo Donald Trump de comprar ou tomar a ilha da Groenlândia, pertencente da Dinamarca, pela força.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente