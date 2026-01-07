Vendas on-line batem recorde em temporada de festas nos EUA, impulsionadas por uso de IA

As compras pela internet atingiram um nível recorde durante a temporada de festas nos Estados Unidos, ao superar pela primeira vez US$ 250 bilhões, impulsionadas pelo boom das transações via celular e pelo uso de inteligência artificial (IA), indica um estudo publicado nesta quarta-feira (7). De 1º de novembro a 31 de dezembro, os americanos gastaram US$ 257,8 bilhões (R$ 1,39 trilhão) em compras on-line, 6,8% a mais que no mesmo período de 2024, segundo a Adobe Analytics.

Na temporada de 2025, que começa algumas semanas antes da tradicional celebração do Dia de Ação de Graças, a firma especializada contabilizou 25 dias em que foram gastos mais de US$ 4 bilhões (R$ 21,57 bilhões), ante 18 dias um ano antes. As compras por smartphone ganharam ainda mais peso, passando a representar 56,4% do total das transações (54,5% em 2024), com um pico no dia de Natal (66,5%) e em 27 de novembro, Dia de Ação de Graças (61,6%). A Cyber Week, que abrange os cinco dias entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber Monday, gerou sozinha US$ 44,2 bilhões (R$ 238,38 bilhões, +7,7%), dos quais US$ 14,25 bilhões (R$ 76,85 bilhões) corresponderam à Cyber Monday, que superou a tradicional Black Friday (US$ 11,8 bilhões ou R$ 63,64 bilhões). De acordo com a Adobe Analytics, o setor de tecnologia teve os descontos mais generosos (-30,9%), à frente dos brinquedos (-29,6%), das roupas (-25,1%) e das televisões (-24,3%).

Os eletrônicos também lideraram a lista de compras (US$ 59,8 bilhões ou R$ 322,51 bilhões, +8,2% interanual), seguidos pelas roupas (US$ 49 bilhões ou R$ 264,27 bilhões, +7,4%) e móveis (US$ 31,1 bilhões ou R$ 167,73 bilhões, +6,6%). O uso crescente de serviços de IA generativa destacou-se nesta temporada para encontrar as melhores ofertas e obter informações sobre os produtos. O tráfego entre essas ferramentas de IA e os sites dos vendedores, contabilizado pelos cliques gerados a partir de uma conversa com IA em uma página de vendas, disparou quase 700% na comparação anual.