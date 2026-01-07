Trump diz que não permitirá mais dividendos ou recompra de ações para empresa de defesa nos EUA
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 7, que não permitirá mais dividendos ou recompras de ações para empresas de defesa, pois, segundo ele, as prestadoras de serviços do setor estão remunerando seus acionistas com dividendos em grande intensidade e realizando grandes recompras de papéis, em detrimento do investimento em fábricas e equipamentos.
"Esta situação não será mais permitida ou tolerada!", escreveu o republicano na Truth Social. "A longo prazo, isso é bom tanto para executivos quanto para acionistas, porque será ÓTIMO para o nosso país!".
Trump ainda reclamou que os pacotes de remuneração dos executivos na indústria de defesa são "exorbitantes" e "injustificáveis", dado o ritmo lento que essas empresas estão entregando equipamentos vitais para as forças armadas.
"A partir deste momento, esses executivos devem construir novas e modernas fábricas de produção, tanto para entregar e manter esse importante equipamento quanto para construir os modelos mais recentes de futuros equipamentos militares. Até que o façam, nenhum executivo deve ganhar mais de US$ 5 milhões, o que, por mais alto que pareça, é uma mera fração do que estão ganhando agora", acrescentou.