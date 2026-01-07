Trump dá 'sinal verde' para projeto bipartidário de sanções à Rússia, diz senador

O senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse que o presidente Donald Trump deu "sinal verde" para um projeto de lei bipartidário de sanções à Rússia, após os dois se encontrarem nesta quarta-feira, 7.

"Espero uma votação bipartidária forte, de preferência já na próxima semana", afirmou Graham em um comunicado. "Após uma reunião muito produtiva hoje com o Presidente Trump sobre uma variedade de questões, ele deu sinal verde para o projeto de lei bipartidário de sanções à Rússia, no qual venho trabalhando há meses com o senador Blumenthal e muitos outros", acrescentou.