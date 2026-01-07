Trump critica Otan, mas reitera apoio dos EUA à aliança em meio a tensões com a Groenlândia

"Sempre estaremos lá pela Otan, mesmo que eles não estejam lá por nós", escreveu, ao alegar que, por mais que tenha "encerrado" oito guerras, a Noruega, que é membro da Otan, "ingenuamente optou por não conceder" o Prêmio Nobel da Paz ao republicano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e questionou se estariam ao lado dos americanos em uma possível necessidade, mas logo reiterou o apoio de Washington à organização, em publicação feita na Truth Social nesta quarta-feira, 7, em meio às tensões entre EUA, Dinamarca e Groenlândia.

Os comentários ocorrem dias após a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmar que um ataque dos EUA contra a Groenlândia representaria o "fim da Otan".

Em sua publicação, Trump disse que os EUA pagavam por outros integrantes da aliança militar, cuja contribuição em defesa "sequer chegava a 2% do Produto Interno Bruto (PIB)". Segundo ele, a situação mudou quando o republicano assumiu a Casa Branca porque os outros líderes "são todos meus amigos" e aceitaram "facilmente" aumentar a participação para 5% do PIB. "Sem a minha intervenção, a Rússia teria TODA A UCRÂNIA agora", afirmou.

Ainda em relação à Moscou, ele avaliou que, sem Washington, a Rússia e a China não teriam "nenhum medo" da Otan. "Todos têm sorte de eu ter reconstruído nossas forças armadas no meu primeiro mandato e continuar fazendo isso. A única nação que a China e a Rússia temem e respeitam é a RECONSTRUÍDA DOS EUA POR Donald TRUMP", escreveu, sobre sua própria liderança.