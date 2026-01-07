Trump convida Petro à Casa Branca em sua primeira conversa telefônica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou seu par colombiano Gustavo Petro a visitar a Casa Branca durante uma primeira conversa telefônica entre ambos, após as ameaças de Washington de uma possível ação militar no país sul-americano. Depois da escalada de tensões e das trocas de acusações, os presidentes amenizaram o tom.

"Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que me telefonou para explicar a situação das drogas e de outros desacordos que tivemos. Agradeci sua chamada e seu tom, e espero me reunir com ele em um futuro próximo", escreveu Trump em uma mensagem publicada em sua rede Truth Social. "Estão sendo feitos acertos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler da Colômbia. A reunião vai acontecer na Casa Branca", acrescentou o dirigente americano. Nesta quarta, Petro convocou marchas em todo o país em repúdio às ameaças de Trump. O presidente americano acusou seu par colombiano, sem provas, de ser um líder do narcotráfico e disse que "não teria problema" em realizar uma incursão militar em solo colombiano semelhante à realizada na Venezuela. Ao se dirigir à multidão na Praça Bolívar, no centro de Bogotá, Petro assegurou que pensava em fazer um discurso "muito duro", mas mudou de ideia após o telefonema com Trump, que durou pelo menos uma hora.

O dirigente colombiano assegurou que pediu a seu colega americano que "se restabeleçam os contatos diretos entre chancelarias e presidentes" de ambas as nações. Os dois também falaram sobre o tráfico de drogas e a situação na Venezuela, após o bombardeio de sábado que culminou com a captura de Nicolás Maduro, que está preso e aguarda julgamento por narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos. "Se não se dialoga, há guerra", disse Petro em meio à ovação do público.

- 'Trump não é bobo' - Por ora não há uma data para o encontro, ao qual o presidente colombiano disse que atenderá para ver "no que vai dar". "Chegaram a convencer Trump de que eu era o rei da fábrica de cocaína [...] Trump não é bobo", disse.

Petro e Trump tiveram repetidos desencontros sobre temas como narcotráfico, tarifas e imigração. Aliados militares e econômicos históricos, Colômbia e Estados Unidos estão em um dos piores momentos de sua relação bilateral. Desde o fim de setembro, Petro não tem visto americano por ordem de Trump. Em uma entrevista dada mais cedo à AFP, o vice-chanceler Mauricio Jaramillo advertiu que uma escalada das tensões poderia levar a uma "catástrofe" humanitária sem precedentes na América Latina.