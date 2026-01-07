Trump assina ordem executiva retirando EUA de 66 organizações internacionais

A administração Trump se retirará de dezenas de organizações internacionais, incluindo a agência de população da ONU e o tratado da ONU que estabelece negociações climáticas internacionais, à medida que os EUA se afastam ainda mais da cooperação global.

O Presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 7, uma ordem executiva suspendendo o apoio dos EUA a 66 organizações, agências e comissões, seguindo suas instruções para que sua administração revisasse a participação e o financiamento de todas as organizações internacionais, incluindo aquelas afiliadas à ONU, de acordo com um comunicado da Casa Branca.