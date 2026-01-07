Trump assina ordem executiva retirando EUA de 66 organizações internacionais
A administração Trump se retirará de dezenas de organizações internacionais, incluindo a agência de população da ONU e o tratado da ONU que estabelece negociações climáticas internacionais, à medida que os EUA se afastam ainda mais da cooperação global.
O Presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 7, uma ordem executiva suspendendo o apoio dos EUA a 66 organizações, agências e comissões, seguindo suas instruções para que sua administração revisasse a participação e o financiamento de todas as organizações internacionais, incluindo aquelas afiliadas à ONU, de acordo com um comunicado da Casa Branca.
"A administração Trump considerou essas instituições redundantes em seu escopo, mal geridas, desnecessárias, desperdiçadas, mal administradas, capturadas pelos interesses de atores que avançam suas próprias agendas contrárias às nossas, ou uma ameaça à soberania, liberdades e prosperidade geral da nossa nação", disse o Departamento de Estado em nota.
A decisão de Trump de se retirar de organizações que promovem a cooperação entre nações para enfrentar desafios globais ocorre enquanto sua administração lançou esforços militares ou emitiu ameaças que abalaram aliados e adversários, incluindo a captura do líder autocrático venezuelano Nicolás Maduro e a indicação de uma intenção de tomar a Groenlândia.
*Com informações da Associated Press