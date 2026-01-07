Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.

"Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela", afirmou.

jz/mr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar