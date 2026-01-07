Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.