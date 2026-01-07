Temporal de neve causa caos no transporte em vários países europeus

Uma tempestade de neve que atinge a Europa provocou caos no transporte de vários países europeus nesta quarta-feira (7), mas também deixou paisagens de inverno que encantam turistas. Pelo terceiro dia, o manto branco que cobriu várias capitais obrigou o cancelamento de centenas de voos nos Países Baixos, na França e na Bélgica e à suspensão de bondes na Suécia.

Os aeroportos de Paris e Amsterdã foram os mais afetados. Segundo as autoridades holandesas, mais de mil viajantes foram obrigados a passar a noite em Schiphol. Seis pessoas morreram em acidentes relacionados ao clima. Cinco mortes foram confirmadas na França na terça-feira, enquanto uma mulher morreu na Bósnia devido às fortes nevascas e chuvas que provocaram inundações e cortes de energia nos Bálcãs. Também houve interrupções em larga escala no transporte rodoviário e ferroviário. Os trens belgas com destino aos Países Baixos ficaram bloqueados na última estação antes da fronteira, segundo a gestora da rede belga Infrabel. No Reino Unido, vários trens do Eurostar que ligam Londres a Amsterdã, Roterdã e Paris foram cancelados ou atrasados, informou a empresa.

Na Escócia, centenas de escolas permaneceram fechadas pelo terceiro dia consecutivo. O deputado escocês Andrew Bowie, que classificou a situação como "crítica", pediu ao governo que mobilize "todos os recursos disponíveis, incluindo as forças armadas", para ajudar na retirada da neve e no fornecimento de bens de primeira necessidade. Para pessoas em situação de rua, a onda de frio é um pesadelo adicional.

Boubacar Camara, da Guiné, contou à AFP que não tinha opção. "Você precisa se manter forte, se garantir de não morrer", disse o jovem de 19 anos, que dorme em uma barraca na capital francesa. "Não podemos fazer nada contra o frio, não estou acostumado com isso de forma alguma", afirmou.

- "Realmente lindo" - Alheios ao caos, turistas em Paris aproveitam o manto branco e registram o momento em fotos. Eles passeavam por pontos emblemáticos da Cidade Luz, como a Torre Eiffel ou a catedral de Notre Dame, e alguns até se aventuravam esquiando e praticando snowboard na colina de Montmartre.