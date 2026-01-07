Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa

A Europa atravessa uma onda de mau tempo, essencialmente com neve e muito vento, no momento em que a tempestade Goretti atinge, nesta quarta-feira (6), a costa atlântica do continente. Na Holanda, a nevasca levou ao cancelamento de 800 voos programados para hoje no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã. É o sexto dia consecutivo de interrupções em um dos aeroportos mais movimentados da Europa.

Mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, que informou ter colocado camas nas instalações e oferecido um pequeno almoço aos viajantes obrigados a dormir no aeroporto. O tráfego ferroviário também está severamente afetado. A empresa ferroviária nacional holandesa, a NS, aconselha os passageiros a adiarem suas viagens, a menos que sejam absolutamente necessárias. As autoridades da Holanda pediram à população para trabalhar de casa (homeoffice), se possível. Por volta das 5h desta quarta-feira (horário de Brasília), as estradas do país registravam mais de 700 quilômetros de congestionamentos. De acordo com a agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt, onde são realizados estudos meteorológicos, do que nos quatro anos anteriores juntos.

Em Bruxelas, dezenas de voos foram cancelados. O descongelamento das pistas e das asas das aeronaves também está causando atrasos. Além disso, há registro de comboios belgas parados na fronteira holandesa. França Um forte nevasca caiu nesta madrugada também em Paris, com os aeroportos da capital francesa cancelando centenas de voos. Os serviços de ônibus da capital francesa foram suspensos nesta quarta-feira devido à neve.

O território francês está sob aviso laranja devido às baixas temperaturas. A agência meteorológica francesa Meteo France alertou que as nevascas deverão estender-se pelo Norte do país ainda nesta quarta-feira. As autoridades proibiram a circulação de caminhões e ônibus escolares em cerca de um terço dos departamentos administrativos, a maioria na região norte. A autoridade de aviação civil francesa pediu às companhias aéreas que reduzissem 40% dos voos no principal aeroporto internacional de Paris, o Roissy-Charles de Gaulle, e 25% por cento dos voos no aeroporto de Orly.