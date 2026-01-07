Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Strasbourg anuncia Gary O'Neil como substituto de Liam Rosenior

O inglês Gary O'Neil é o novo técnico do Strasbourg, anunciou o clube nesta quarta-feira (7), um dia depois da saída de Liam Rosenior para o Chelsea.

O ex-meio-campista de 42 anos tem passagens por Bournemouth e Wolverhampton como treinador. O Strasbourg não divulgou a duração de seu contrato.

"O'Neil vai comandar a equipe neste sábado na visita ao Avranches pela Copa da França", informou o clube.

Ele chega para substituir outro jovem treinador inglês, Liam Rosenior (41 anos), anunciado na terça-feira pelo Chelsea, que assim como o Strasbourg pertence ao consórcio americano BlueCo.

Mas ao contrário de Rosenior, O'Neil já tem experiência na Premier League: comandou 88 jogos no campeonato inglês, primeiro no Bournemouth (2022-2023) e depois no Wolverhampton (2023-2024). 

"Ele é um técnico exigente e reconhecido, com uma visão moderna do futebol que se encaixa perfeitamente com o nosso projeto esportivo", afirmou o presidente do Strasbourg, Marc Keller.

O'Neil chega em um momento de pressão no clube, no qual os protestos de parte dos torcedores contra a propriedade múltipla e a gestão da BlueCo ganharam força com a saída de Rosenior no meio da temporada, após um ano e meio no cargo.

