Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sorteio define confrontos de oitavas de final da Copa do Rei da Espanha

Sorteio define confrontos de oitavas de final da Copa do Rei da Espanha

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, vai visitar na semana que vem o Racing Santander nas oitavas de final do torneio, enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid medirão forças com Albacete e Deportivo La Coruña, respectivamente, de acordo com sorteio realizado nesta quarta-feira (7).

O Barça de Hansi Flick, líder do Campeonato Espanhol, terá pela frente o líder da segunda divisão do país.

O Real Madrid de Xabi Alonso, por sua vez, jogará na casa do Albacete, que está brigando para não cair para a terceira divisão, ocupando a 17ª posição entre 22 equipes.

E o Atlético de Diego Simeone terá como adversário o La Coruña, que eliminou o Mallorca na fase de 16-avos de final e é o quinto colocado na segunda divisão.

Três confrontos serão entre equipes da elite: Betis x Elche, Real Sociedad x Osasuna e Alavés x Rayo Vallecano.

As oitavas de final serão decididas em jogo único, disputados nos dias 13, 14 e 15 de janeiro.

-- Confrontos das oitavas de final da Copa do Rei:

Deportivo La Coruña (2º) - Atlético de Madrid 

Racing Santander (2º) - Barcelona 

Cultural Leonesa (2º) - Athletic Bilbao

Albacete (2º) - Real Madrid

Burgos (2º) - Valencia

Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano

rsc/pm/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar