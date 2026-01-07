Saint-Tropez se despede da lendária Brigitte Bardot

A lendária atriz francesa Brigitte Bardot será sepultada nesta quarta-feira (7) na cidade turística de Saint-Tropez, em uma cerimônia "simples", como desejava a artista, ícone do cinema, defensora dos direitos dos animais e conhecida por suas declarações controversas. Durante a manhã, o caixão da atriz, coberto por flores, foi transportado para a Igreja de Notre-Dame de l'Assomption, onde foi realizada uma missa, com a participação de seu filho, com quem ela tinha uma relação complicada, e figuras conhecidas como a líder da extrema direita Marine Le Pen.

Seu filho, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 anos, depositou uma coroa de flores de mimosa em formato de coração com a inscrição "para a mamãe". Sua chegada de Oslo, onde vive com as filhas e netas, foi um mistério até o último minuto devido ao seu relacionamento distante com a mãe, que afirmava não ter instinto materno e o deixou aos cuidados do pai, Jacques Charrier, falecido em setembro. Entre os presentes estavam Paul, filho de outra lenda do cinema francês, Jean-Paul Belmondo, e o defensor de baleias Paul Watson, com quem ela compartilhava a paixão pelos direitos dos animais. Do âmbito político, estava a política de extrema direita Marine Le Pen. Bardot apoiou Le Pen nas eleições presidenciais de 2012 e 2017, descrevendo-a como uma Joana d'Arc moderna que, segundo ela, poderia "salvar" a França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, a quem a atriz havia criticado, enviou uma grande coroa de flores. Nos últimos anos, a atriz, que personificou a libertação das tradições na França dos anos 1950, causou polêmica com suas declarações sobre política, imigração e caça. Algumas dessas declarações resultaram em processos por difamação. - Câncer -

Bardot morreu em 28 de dezembro, aos 91 anos, em sua casa em Saint-Tropez, a La Madrague, onde viveu reclusa por décadas com seu quarto marido, Bernard d'Ormale. Em uma entrevista publicada no dia anterior na revista Paris Match, D'Ormale revelou que a atriz morreu de câncer. Bardot "enfrentou com muita coragem as duas cirurgias pelas quais passou para tratar o câncer que a levou", disse ele. Mas "ela sempre queria voltar para La Madrague (...) e lá, era mais complicado, principalmente por causa de uma dor persistente nas costas que não passava, causando-lhe sofrimento e exaustão. Era desconfortável, mesmo quando estava na cama".

A atriz alcançou a fama em 1956 com o filme "E Deus Criou a Mulher" e participou de cerca de cinquenta produções, tornando-se um símbolo sexual e ícone de moda. Em 1973, deixou as telas para se dedicar aos direitos dos animais. A fundação criada pela atriz para o bem-estar animal declarou que a artista desejava um funeral discreto, "sem ostentação". "A cerimônia será como ela, com aqueles que a conheceram e amaram. Haverá, sem dúvida, surpresas, mas será simples, como Brigitte queria", disse Bruno Jacquelin, porta-voz da fundação, à AFP.