Rubio diz que Venezuela entende que precisa cooperar com o governo Trump

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira, 7, que a Venezuela entende que precisa cooperar com o governo Trump e que existe um processo em curso após a derrubada do ditador Nicolás Maduro.

"Temos um tremendo controle e vantagens sobre as autoridades internas da Venezuela. Obviamente isso será um processo de transição e no fim caberá ao povo venezuelano decidir pelas transformações em seu próprio país", disse Rubio a repórteres.