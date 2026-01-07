Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio diz que Venezuela entende que precisa cooperar com o governo Trump

Rubio diz que Venezuela entende que precisa cooperar com o governo Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira, 7, que a Venezuela entende que precisa cooperar com o governo Trump e que existe um processo em curso após a derrubada do ditador Nicolás Maduro.

"Temos um tremendo controle e vantagens sobre as autoridades internas da Venezuela. Obviamente isso será um processo de transição e no fim caberá ao povo venezuelano decidir pelas transformações em seu próprio país", disse Rubio a repórteres.

Segundo ele, esse controle já gerou progressos e cita como exemplo o acordo anunciado ontem pelo presidente Donald Trump de que a Venezuela vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo ao país americano.

"Já estamos vendo como as vantagens que os EUA têm sobre as autoridades venezuelanas irão levar a um resultado positivo", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar