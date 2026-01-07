Rubio afirma que Venezuela está cooperando após apreensão de petroleiro no Caribe
A Venezuela solicitou que o petróleo apreendido nesta quarta-feira (7) de um navio no Caribe seja incluído nas negociações com os Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
As forças americanas apreenderam o petroleiro, que transportava petróleo sancionado, assim como outra embarcação vazia pouco antes, no Atlântico.
Caracas "quer que o petróleo apreendido faça parte do acordo" para que Washington controle a venda de petróleo venezuelano, disse Rubio a jornalistas após uma audiência no Congresso.
