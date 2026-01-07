Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate apresenta Matías Viña, emprestado pelo Flamengo

O River Plate apresentou nesta quarta-feira (7) o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña como seu mais novo reforço. Ele chega por empréstimo vindo do Flamengo, tornando-se assim a terceira contratação do clube na janela de transferências de verão na Argentina.

O jogador de 28 anos chega por empréstimo até dezembro de 2026 com uma "opção de compra voluntária que pode se tornar obrigatória dependendo do cumprimento de metas de desempenho", anunciou o clube argentino em um comunicado.

Viña iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai, e já defendeu Palmeiras, Roma, Bournemouth e Sassuolo antes de chegar ao Flamengo. No clube carioca, não conseguiu ter sequência devido a uma fratura na tíbia e ruptura do ligamento cruzado anterior, lesões sofridas em agosto de 2024.

O uruguaio disputará a posição de lateral-esquerdo com o experiente campeão mundial Marcos Acuña e preencherá a lacuna deixada pela saída do ídolo do clube, Milton Casco, um dos vários jogadores importantes que deixaram o River Plate ao final de uma temporada decepcionante em 2025.

Viña é o terceiro reforço do River nesta janela de transferências, depois das chegadas dos meio-campistas Aníbal Moreno e Fausto Vera. 

O contrato foi assinado em San Martín de los Andes, na Patagônia argentina, onde o elenco do River Plate está realizando sua pré-temporada.

O River disputará sua primeira partida oficial em 24 de janeiro, contra o Barracas Central, pelo Campeonato Argentino (Torneio Apertura).

